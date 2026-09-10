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Царьград

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Пожар в погребе Михайловки привел к гибели двух пенсионерок

Пожар в погребе Михайловки привел к гибели двух пенсионерок

В селе Михайловское Алтайского края две пенсионерки погибли из-за отравления при обработке погреба. Женщины начали жечь бумагу, почувствовали недомогание и не смогли выбраться.

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