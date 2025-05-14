Ивановский возглавил комиссию Орловской области по защитным сооружениям

Губернатор Клычков утвердил состав межведомственной комиссии «По снятию с учёта (изменению типа) защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), находящихся в государственной собственности Орловской области или муниципальной собственности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии