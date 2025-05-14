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Ивановский возглавил комиссию Орловской области по защитным сооружениям

Ивановский возглавил комиссию Орловской области по защитным сооружениям

Губернатор Клычков утвердил состав межведомственной комиссии «По снятию с учёта (изменению типа) защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), находящихся в государственной собственности Орловской области или муниципальной собственности».

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