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FiNE NEWS

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Amazon увеличила заказ запусков Ariane 6 для развертывания спутниковой сети Amazon Leo

Компания Amazon заказала у европейского оператора Arianespace дополнительные 6 запусков ракеты Ariane 6 для развертывания спутниковой сети Amazon Leo, увеличив общий объём заказанных запусков с 18 до 24.

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