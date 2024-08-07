Иран готовится к ответу

В Ираке была обстреляна ракетами американская база. Несколько военнослужащих США были ранены. Обстрел стал своеобразным предупреждением США, что удар прокси-сил Ирана будет носить скоординированный характер и объектами удара станут и военнослужащие США.
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