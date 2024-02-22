Юрист рассказал о нововведениях в полисах ОСАГО со 2 марта

Андрей Шарков, управляющий партнер юридической компании "Шаги", сообщил агентству "Прайм", что со 2 марта будет доступен краткосрочный полис ОСАГО, который можно будет оформить на период от одного дня до трех месяцев .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии