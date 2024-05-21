На Невском в здании французского консульства сдают в аренду помещение столовой

В центре Петербурга на Невском проспекте находится дом №12 с богатой историей. В старинном здании ранее располагались банки, магазины, ателье, сейчас здесь находится Генеральное Консульство Франции, Французский институт и еще несколько компаний.
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