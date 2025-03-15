Премьер Стармер назвал Украину "партией мира" и призвал Путина остановить огонь

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на встрече европейских лидеров, посвященной событиям на Украине, заявил, что Киев представляет "партию мира", и призвал российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня.
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