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Царьград

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В Подмосковье к 23 сентября снизится класс пожарной опасности

В Подмосковье к 23 сентября снизится класс пожарной опасности

В ближайшие три дня в лесах Подмосковья пожарная опасность снизится до третьего класса, а к 23 сентября из-за дождей и потепления до +19 °C на основной части региона установится первый класс.

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