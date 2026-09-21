В Подмосковье к 23 сентября снизится класс пожарной опасности

В ближайшие три дня в лесах Подмосковья пожарная опасность снизится до третьего класса, а к 23 сентября из-за дождей и потепления до +19 °C на основной части региона установится первый класс.
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