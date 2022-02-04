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Мэдисон Хаббелл: «Хотели показать наше лучшее катание, что мы и сделали. Было бы жаль приехать и говорить, что мы боремся за серебро или бронзу»

Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл, выступающая в танцах на льду с Захари Донохью, оценила итоги ритм-танца в командном турнире Пекина-2022.

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