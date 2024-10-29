Прокурора ХМАО просят проверить законность реализации проекта «Корпорации СТС» при отсутствии госэкспертизы

Запущенный проект «Корпорации СТС» по созданию в Ханты-Мансийском автономном округе производства дизельного топлива из старых покрышек, на реализацию которого новый губернатор региона Руслан Кухарук и депутаты думы ХМАО согласовали господдержку в размере 500 млн рублей, проверит прокуратура Югры.
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