Пожар в больнице Гамбурга унёс жизни трёх человек, более 50 пострадали

Пожарные на месте ЧП. Обложка © Х / CrimeNewsHH В результате крупного пожара в гамбургской больнице Мариен погибли по меньшей мере три человека, более 50 пациентов получили ранения, причём состояние двоих оценивается как критическое.
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