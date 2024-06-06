Россиянки заявили, что их раздражают ошибки в спряжении глаголов

Большинство женщин считают, что соблюдают правила русского языка. При этом меньше половины мужчин (39%) хорошо оценивают свой уровень грамотности, еще 45% допускают, что могут совершать ошибки по невнимательности.
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