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Калужские новости

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Директор компании из Брянска обвинён в попытке хищения 10 млн рублей у Калужской области

Директор компании из Брянска обвинён в попытке хищения 10 млн рублей у Калужской области

Речь идет о компании ООО «М-Строй» из Брянска, руководитель и единственный учредитель которой, Мовсес Епископосян, обвиняется в попытке хищения более 10 млн рублей.

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