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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. В ней примут участие 16 клубов, занявших два первых места в своих группах.

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