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Аргументы и Факты

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Зеленский и НАТО теряют ракеты для атак РФ: главная новость СВО 27 июля

Зеленский и НАТО теряют ракеты для атак РФ: главная новость СВО 27 июля

Российская армия продолжает методично выжигать инфраструктуру ВПК в самом сердце украинской столицы. Массированные удары высокоточным оружием накрыли в Киеве еще две критически важные точки сборки и хранения беспилотников, превратив в пыль продукцию, на которую киевский режим возлагал особые надежды.

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