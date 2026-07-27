Зеленский и НАТО теряют ракеты для атак РФ: главная новость СВО 27 июля

Российская армия продолжает методично выжигать инфраструктуру ВПК в самом сердце украинской столицы. Массированные удары высокоточным оружием накрыли в Киеве еще две критически важные точки сборки и хранения беспилотников, превратив в пыль продукцию, на которую киевский режим возлагал особые надежды.