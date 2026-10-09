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Культуромания

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«Октава ДМ» стала победителем конкурса «Знай наших»

«Октава ДМ» стала победителем конкурса «Знай наших»

Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации «Ростех») стал победителем четвертого сезона конкурса российских брендов «Знай наших» в номинации «Технологии в жизни».

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