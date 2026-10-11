Папе Римскому Льву XIV предстоит операция на лёгком

Во время медицинского обследования у Папы Римского Льва XIV нашли узел в лёгком. Для его удаления 71-летнего понтифика прооперируют.
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