Конец осени признали удачным временем для покупки недвижимости в России

Не стоит надеяться, что цены на вторичном рынке снизятся, однако уровень торга к концу года может составить 3-3,5% против сегодняшних 2,5-2,8%, рассказал президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.