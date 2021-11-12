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Конец осени признали удачным временем для покупки недвижимости в России

Конец осени признали удачным временем для покупки недвижимости в России

Не стоит надеяться, что цены на вторичном рынке снизятся, однако уровень торга к концу года может составить 3-3,5% против сегодняшних 2,5-2,8%, рассказал президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

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