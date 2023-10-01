Рецепты первых блюд 6

Грибная солянка (постная) Захотелось солянки, а мяса в доме и нет. Смотрю - есть грибы. А сделаю-ка я тогда грибную!)) Ну очень вкусная солянка грибная получилась! шампиньоны, лук репчатый, морковь, томат-паста, мука, масло растительное, огурцы солёные, маслины, соль, перец, лавровый лист, вода, зелень, лимон Суп с килькой Предлагаю вам бюджетный вариант первого блюда - суп с килькой в томатном соусе и рисом.
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