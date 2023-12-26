Эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах перед Новым годом

30 декабря, по подсчётам экспертов, станет самым загруженным днём в аэропортах Москвы. Как сообщает “Авиасейлс”, в этот день аэровокзалы посетят на 70% больше пассажиров, чем в остальные дни декабря в среднем.
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