На Южный Урал возвращаются НМУ

В семи городах Челябинской области вводится режим НМУ. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, будут наблюдаться в регионе с 7 по 9 сентября.