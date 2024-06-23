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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» не подпишет Бернарду этим летом из-за отсутствия финансовых возможностей

«Барса» не подпишет Бернарду этим летом из-за отсутствия финансовых возможностей

Как сообщает Marca, каталонцы не смогут купить игрока «Ман Сити» из-за отсутствия финансовых возможностей.

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