WSJ: разведка США допустила ограниченную атаку РФ на страну НАТО до 2029 года

Согласно публикации The Wall Street Journal, в разведывательных докладах рассматриваются сценарии разного уровня — от массированных кибератак и действий неопознанных вооружённых групп до ограниченного вторжения на восточном фланге альянса.
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