«Севилья» и «Рома» в финале ЛЕ, ЭСК признала ошибку Кукуляка, Надаль закончит в 2024-м, Федоров – лучший тренер сезона КХЛ, ФФКР не пустила Чиризано в сборную Чехии и другие новости

1. Определились финалисты Лиги Европы: «Севилья» одержала волевую победу над «Ювентусом» (2:1, Ламела забил победный мяч в 1-м экстратайме), а «Рома» прошла «Байер», уступив 1:23 по ударам, ни разу не пробив в створ и показав xG на уровне 0,03.