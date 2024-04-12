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Петербургский дневник

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«Зенит» 13 апреля встретится в гостях с главным конкурентом в борьбе за титул – «Краснодаром»

«Зенит» 13 апреля встретится в гостях с главным конкурентом в борьбе за титул – «Краснодаром»

Петербургская команда на одно очко опережает южан, матч уже называют «золотым» Хотя до финиша чемпионата после этой встречи соперники проведут еще по семь матчей, именно субботняя битва в Краснодаре может стать решающей в распределении призовых мест.

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