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SPLETNIK

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Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Сьюки Уотерхаус, Лени Клум и Николь Шерзингер на показе Michael Kors Collection

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Сьюки Уотерхаус, Лени Клум и Николь Шерзингер на показе Michael Kors Collection

В Нью-Йорке в рамках Недели моды прошёл показ осенней коллекции Michael Kors Collection. Шоу посетили: Ума Турман, Сьюки Уотерхаус, Николь Шерзингер, Лени Клум, звезда "Пингвина" Кристин Милиоти, Леа Мишель, Роуз Бирн, Рэйчел Броснахэн, Керри Вашингтон, Джулианна Маргулис, Анна Винтур и другие.

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