Суд вернул статус адвоката Коврижкину, заявившему на следователей-коррупционеров

Хамовнический суд Москвы признал незаконным лишение статуса адвоката Алексея Коврижкина, который защищал главного обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Meduza (признано нежелательной организацией и иноагентом) Ивана Голунова.
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