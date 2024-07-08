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Суд вернул статус адвоката Коврижкину, заявившему на следователей-коррупционеров

Суд вернул статус адвоката Коврижкину, заявившему на следователей-коррупционеров

Хамовнический суд Москвы признал незаконным лишение статуса адвоката Алексея Коврижкина, который защищал главного обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Meduza (признано нежелательной организацией и иноагентом) Ивана Голунова.

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