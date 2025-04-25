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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зубко о гегемонии «Зенита»: «Спартак» становился чемпионом несколько раз подряд. Кому-то это тоже не нравилось»

— Понимаете тех, кто устал от гегемонии «Зенита»? — А в чемпионате Франции постоянно побеждал «ПСЖ». «Зенит» эти годы был более стабильным, поэтому и выигрывал золото.

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