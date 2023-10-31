Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 31 октября

Около 838 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 31 октября. Пробки оценили в три балла. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Щёлковском и Пятницком шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».