Снег и лёд: что происходит с реками Архангельской области в конце зимы?

Гидрометцентр Северного УГМС опубликовал обзор сложившихся гидрологических условий на реках Поморья.По данным отдела речных и морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра Северного УГМС, на реках Архангельской области наблюдается ледостав.
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