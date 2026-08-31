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Владимирские новости

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Супруга вице-губернатора Владимирской области дала показания в суде

Супруга вице-губернатора Владимирской области Мария Ремига заявила, что семья вложила накопления в компанию «Пумос», но позднее она решила выйти из бизнеса из-за долгов и ограничений.

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