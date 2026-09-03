Комвзвод Ирек Нуриахметов сообщил о натовском снаряжении у ВСУ

Командир Ирек Нуриахметов из "Центра" рассказал, что в Рубежном ВСУ использовали натовское снаряжение.
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