В Хорошёво-Мнёвниках полицейские сняли мужчину с дрейфующей льдины

Днём сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России на водном транспорте, патрулируя акваторию Москвы-реки на судне на воздушной подушке, обнаружили недалеко от причала «Сердце столицы» в Хорошёво-Мнёвниках… плывущего на льдине мужчину! — Он отчаянно махал руками и звал на помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии