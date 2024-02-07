В Хорошёво-Мнёвниках полицейские сняли мужчину с дрейфующей льдины

Днём сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России на водном транспорте, патрулируя акваторию Москвы-реки на судне на воздушной подушке, обнаружили недалеко от причала «Сердце столицы» в Хорошёво-Мнёвниках… плывущего на льдине мужчину! — Он отчаянно махал руками и звал на помощь.