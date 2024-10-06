В Аланье российский турист умер после того, как позагорал у моря

На курорте Аланья в Турции скончался российский турист. Инцидент произошел 6 октября. Как сообщает местный портал Gerçek Alanya, 55-летний турист из России почувствовал недомогание, когда загорал на лежаке у моря.
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