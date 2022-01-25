Роспотребнадзор планирует ввести тестирование сотрудников на COVID-19 два раза в неделю

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус, пишут «Ведомости», уточняя, что, согласно документу, проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата: в организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю (по понедельникам и четвергам), если в компании трудится 500–1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю, а крупным предприятиям со штатом от 1 тыс.