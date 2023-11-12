В России допустили изменение порядка сдачи квартир посуточно

Комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил, что в России готовят законопроект, который позволит сдавать квартиру посуточно только в том случае, если это не создаст неудобств соседям.
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