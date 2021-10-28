Власти России намерены перезапустить информационную кампанию по вакцинации от COVID-19

Народные НовостиПолитикаВласти России намерены перезапустить информационную кампанию по вакцинации от COVID-19 Информационная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в России в скором времени может быть перезапущена.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВЛАДИСЛАВВ России вакцинировалось меньше 40 % населения после мощной идеологической обработки государства. Это и есть Ваш более - менее реальный уровень доверия населения (40%), а не тот, который вам рисуют холуи на выборах.Комментировать
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