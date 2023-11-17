Стресс или даже рак: 7 причин, почему болит внутри глаза, назвал офтальмолог

Если болят глаза, особенно глубоко внутри, далеко не всегда это происходит из-за проблем со зрением. За подобными ощущениями могут скрываться и сердечно-сосудистые недуги, и нарушения в работе головного мозга, и даже стрессы.
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