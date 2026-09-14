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ЦЕРН нашёл квантовую запутанность частиц в распаде бозона Хиггса в ЦЕРН

ЦЕРН нашёл квантовую запутанность частиц в распаде бозона Хиггса в ЦЕРН

В потоке обломков, разлетающихся после высокоэнергетических столкновений в Большом адронном коллайдере, физики обнаружили убедительные свидетельства одного из самых странных явлений квантовой механики.

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