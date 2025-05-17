Что почитать: книжный выбор учителя литературы Михаила Солонникова

Педагог примет участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года» и представит Ленобласть Михаил Солонников, учитель русского языка и литературы Елизаветинской школы, отправится представлять Ленобласть на Всероссийском конкурсе «Учитель года».
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