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Петербургский дневник

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Что почитать: книжный выбор учителя литературы Михаила Солонникова

Что почитать: книжный выбор учителя литературы Михаила Солонникова

Педагог примет участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года» и представит Ленобласть Михаил Солонников, учитель русского языка и литературы Елизаветинской школы, отправится представлять Ленобласть на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

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