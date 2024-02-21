Новые правила: кто может бесплатно ездить по трассе М-11 от Москвы до Петербурга

Беспилотные грузовые автомобили могут ездить бесплатно по трассе М-11 «Нева» до конца 2024 года. Об этом говорится в презентации замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова, представленной на пленарной сессии в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
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