Жизнь на освобожденных территориях 20 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкое Агентство Новостей» 9:38 В Скадовской епархии обсудили итоги и планы социальной работы Епископ Скадовский и Алешкинский Иосиф встретился с волонтерами Патриаршей гуманитарной миссии, прибывшими в Скадовскую епархию в составе очередной смены.
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