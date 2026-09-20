Жизнь на освобожденных территориях 20 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкое Агентство Новостей» 9:38 В Скадовской епархии обсудили итоги и планы социальной работы Епископ Скадовский и Алешкинский Иосиф встретился с волонтерами Патриаршей гуманитарной миссии, прибывшими в Скадовскую епархию в составе очередной смены.