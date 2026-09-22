Трамп призвал РФ разрешить кризис на Украине

Президент США Дональд Трамп, направляясь на Генассамблею ООН, во вторник обратился к России с призывом предпринять шаги для разрешения украинского кризиса.
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