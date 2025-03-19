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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фийон-Майе о братьях Бо: «Хоть я и уважаю их выбор, я разочарован, что они не поедут на Олимпиаду»

«Я сумел выиграть Кубок мира во времена Йоханнеса Бо (в сезоне-2021/22 – Спортс»)? Это настоящий источник гордости для меня.

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