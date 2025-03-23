Бастрыкин поручил доложить ему по делу о падении наледи на восьмилетнюю девочку в Барнауле

Инцидент произошел днем 19 марта Председатель СКР Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, возбужденного после падения наледи с крыши дома на восьмилетнюю девочку в Барнауле.