«Дорогая, я в порядке»: это сообщение – лучший подарок для любой женщины

Народный фронт поздравляет русских женщин с Международным женским днем и напоминает о том, что на самом деле является самым дорогим подарком в мире – понимание того, что твой родной человек в порядке, несмотря на сложнейшие условия, в которых он оказался.
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