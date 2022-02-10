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Сергей Шаргунов: «Дело жизни писателя должно получать социальную поддержку»

Сергей Шаргунов: «Дело жизни писателя должно получать социальную поддержку»

Создание ассоциации практически всех, кто в России имеет отношение к литературе и книгоизданию, новые и старые стартовые площадки для творчества, злободневные аспекты законодательного обеспечения культурной политики в стране — об этом и другом «Инвест-Форсайту» дал интервью первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ, член Совета при Президенте России по русскому языку, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России, лауреат премии Правительства РФ в области культуры и Национальной премии «Большая книга» Сергей Шаргунов.

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