Забайкальский край получил дополнительные средства на ремонт дорог и школ

Забайкальский край в начале года получил дополнительные средства на ремонт дорог и школ. Об этом на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике регионального Законодательного Собрания рассказала глава краевого Минфина Вера Антропова.
Забайкальский край в начале года получил дополнительные средства на ремонт дорог и школ. Об этом на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике регионального Законодательного Собрания рассказала глава краевого Минфина Вера Антропова.
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