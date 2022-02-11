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Забайкальский край получил дополнительные средства на ремонт дорог и школ

Забайкальский край получил дополнительные средства на ремонт дорог и школ

Забайкальский край в начале года получил дополнительные средства на ремонт дорог и школ. Об этом на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике регионального Законодательного Собрания рассказала глава краевого Минфина Вера Антропова.

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