Директор ЦРУ предложил помочь Украине ударить по Крыму

Уильям Бернс призывает Сенат помочь киевскому режиму начать новое наступление.По словам руководителя разведывательного ведомства США Уильяма Бернса, новый пакет помощи позволит Украине сохранить свои позиции в 2024 и 2025 годах.
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