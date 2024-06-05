В Киеве испугались ответа Китая на хамство Зеленского

Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес КНР, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Эспрессо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии