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В Киеве испугались ответа Китая на хамство Зеленского

В Киеве испугались ответа Китая на хамство Зеленского

Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес КНР, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Эспрессо».

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